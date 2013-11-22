إصابة 4 على أيدي الإخوان بكفر الشيخ والأهالي يطالبون بالثأر

تجمهر عدد من أهالي المصابين الأربعة على أيدى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بكفر الشيخ مساء اليوم الجمعة أمام مستشفى سيدي سالم المركزي مرددين الهتافات المعادية لجماعة الإخوان المسلمين ومطالبين بالثأر للمصابين ولأعضاء حملة تمرد بسيدى سالم رضا عبدالرازق ويعمل ببنك دم مستشفى سيدي سالم والذي تعرض للإصابة وتهشيم سيارته الملاكي اليوم أثناء مرورة من مسيرة نظمها أعضاء المحظورة أمام الفرن الألى بمدينة سيدى سالم.

وكان اللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارًا من العميد محمد محمدين مأمور مركز شرطة سيدي سالم بوقوع إصابة أحد أعضاء حملة تمرد بسيدى سالم ويدعى رضا عبد الرازق.

وأنتقل الرائد خالد مصطفى رئيس مباحث المركز ومعاوناه النقيبين محمد سمير وعمرو مطاوع وتبين تعرض رضا للتعدى عليه وإصابته إصابات خطيرة تم على إثرها نقله للعناية المركزة بمستشفى سيدى سالم المركزى كما تم تكسير سيارته الملاكى.