بالفيديو..عم الشهيد أحمد أبو دومة يودعه بالنزول إلى قبره فى سوهاج‎

فى صورة من أبلغ صور الحزن على فراق الأحباب ووسط دموع الأهالى، التى أغرقت وجناتهم وصرخات الرجال قبل النساء، قام النائب السابق حسين أبو دومة، بتوديع نجل أخيه الشهيد الملازم أول أحمد رضوان عبد الجواد أبو دومة، الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية بقوة مباحث قسم ثالث، والذى استشهد مساء أمس، على يد خارجين عن القانون أثناء تواجده بخدمته بأحد الأكمنة بدائرة القسم، ولكن ليس بالطريقة العادية.

بل أصر النائب على النزول إلى قبر الشهيد ليودعه إلى مثواه الأخير، ويخرج بعد ذلك ويحتفظ بعلم مصر، الذى كان يتشح به الشهيد ليبقى ذكرى مدى الدهر، وشاهدًا على بطولته وتضحيته من أجل الوطن.