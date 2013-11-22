أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

خال الرئيس السوداني : قيادات الحزب الحاكم ”بهائم”

Google+ Print
خال الرئيس السوداني : قيادات الحزب الحاكم ”بهائم” خال الرئيس السوداني : قيادات الحزب الحاكم ”بهائم”

رأى الإعلامي السودانى  "الطيب مصطفى" خال الرئيس السوداني عمر البشير الذي كان عضوا في الحزب الحاكم قبل أن ينشق عنه أن النظام السوداني "عسكري دكتاتوري ولا يمكن إصلاحه" وهو ما نفاه مسئول في الحزب الحاكم مشيرًا إلى أن حكومة البشير "منتخبة".
وقال الطيب مصطفى (67 عامًا) الذي كان حتى أيام قليلة كاتب عمود في صحيفة "الانتباهة" أكثر الصحف السودانية انتشارا، لوكالة فرانس برس أنه توقف عن كتابة عموده اليومي بعد سبع سنوات من تأسيسه الصحيفة "نتيجة لخلافات من النظام العسكري الدكتاتوري".
وأضاف مصطفى العضو السابق في حزب المؤتمر الوطني الحاكم "أنا مؤمن بأن هذا النظام لا يمكن إصلاحه" مشيرًا إلى أن علاقته بابن اخته تاثرت بسبب اختلافاتهما السياسية.
وقال إنه "لا أحد من الحزب الحاكم يجرؤ على الوقوف في وجه البشير" وأن "قيادات المؤتمر الوطني يتبعونه مثل قطيع البهائم التي تتبع الراعي. إنهم يفعلون ما يشاء، وهذا جعله ينفرد بالحكم والقرار النهائي في أي شئ له وكل من يخالفه الرأي يتم طرده".
لكن ربيع عبد العاطي المسئول الكبير في حزب المؤتمر الوطني رفض اتهامات الطيب مصطفى. وقال ان "البشير يحترم آراء الأخرين، ولا يمكنه أن يفعل كل شيء منفردا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب