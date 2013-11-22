خال الرئيس السوداني : قيادات الحزب الحاكم ”بهائم”

رأى الإعلامي السودانى "الطيب مصطفى" خال الرئيس السوداني عمر البشير الذي كان عضوا في الحزب الحاكم قبل أن ينشق عنه أن النظام السوداني "عسكري دكتاتوري ولا يمكن إصلاحه" وهو ما نفاه مسئول في الحزب الحاكم مشيرًا إلى أن حكومة البشير "منتخبة".

وقال الطيب مصطفى (67 عامًا) الذي كان حتى أيام قليلة كاتب عمود في صحيفة "الانتباهة" أكثر الصحف السودانية انتشارا، لوكالة فرانس برس أنه توقف عن كتابة عموده اليومي بعد سبع سنوات من تأسيسه الصحيفة "نتيجة لخلافات من النظام العسكري الدكتاتوري".

وأضاف مصطفى العضو السابق في حزب المؤتمر الوطني الحاكم "أنا مؤمن بأن هذا النظام لا يمكن إصلاحه" مشيرًا إلى أن علاقته بابن اخته تاثرت بسبب اختلافاتهما السياسية.

وقال إنه "لا أحد من الحزب الحاكم يجرؤ على الوقوف في وجه البشير" وأن "قيادات المؤتمر الوطني يتبعونه مثل قطيع البهائم التي تتبع الراعي. إنهم يفعلون ما يشاء، وهذا جعله ينفرد بالحكم والقرار النهائي في أي شئ له وكل من يخالفه الرأي يتم طرده".

لكن ربيع عبد العاطي المسئول الكبير في حزب المؤتمر الوطني رفض اتهامات الطيب مصطفى. وقال ان "البشير يحترم آراء الأخرين، ولا يمكنه أن يفعل كل شيء منفردا".

شبكةعيونالإخبارية

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