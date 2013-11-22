أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير التشغيل التونسى يطالب بالتصدى لظاهرة شبكات الدعارة

Google+ Print
وزير التشغيل التونسى يطالب بالتصدى لظاهرة شبكات الدعارة وزير التشغيل التونسى يطالب بالتصدى لظاهرة شبكات الدعارة

كشف وزير التشغيل فى التونسية المؤقتة، أن العديد من التونسيات الباحثات عن العمل عبر شركات التوظيف فى الخارج، انتهى بهم المطاف إلى التورط فى شبكات دعارة منظمة، نتيجة تعرضهن للاحتيال.

وقال وزير التكوين المهنى والتشغيل، نوفل الجمالى، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، اليوم، إن تقريرًا صادرًا عن وزارة الداخلية، أثبت وجود حالات لمواطنات تونسيات تورطن فى شبكات دعارة منظمة، إلى جانب الابتزاز والتحايل عن طريق مكاتب التوظيف فى الخارج.

وأضاف الجمالى، أن وزارته راسلت وزارة الداخلية وطلبت منها غلق هذه المكاتب، كما طلبت من وزارة العدل ملاحقتهم قضائيًا. وأوضح الوزير "الحل الأمثل للتصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت تمس بصورة المرأة التونسية، هو الضرب بيد من حديد على المخالفين داخل تونس".

وفى بلد ترتفع فيه نسبة البطالة إلى نحو 16 بالمائة على المستوى الوطنى، بحسب بيانات رسمية وأكثر من 40 بالمائة فى بعض الجهات الداخلية الفقيرة، تحولت مكاتب التوظيف بالخارج إلى ملاذ للكثيرين من العاطلين والمهنيين من الشباب، بحثًا عن فرصة العمل خارج البلاد.

وتعمل هذه المكاتب المنتشرة فى العاصمة والمدن الكبرى بالتوازى مع نشاط وكالة التعاون الفنى الحكومية، لكن عروض الأخيرة للعمل بالخارج عادة ما تكون محدودة وذات شروط ومقاييس محددة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة