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اشتباكات للإخوان بمنيا القمح .. والأهالى يرشقون معرض سيراميك إخوانى

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اشتباكات للإخوان بمنيا القمح .. والأهالى يرشقون معرض سيراميك إخوانى اشتباكات للإخوان بمنيا القمح .. والأهالى يرشقون معرض سيراميك إخوانى

وقعت منذ قليل اشتباكات بين عدد من شباب الإخوان المشاركين فى مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من أهالى مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية  وذلك أثناء خروجهم فى مسيرة مؤيدة للقوات المسلحة وأجهزة الشرطة .

وطافت مسيرة الإخوان شارع سعد زغلول، مرددين العديد من الهتافات المناهضة للقوات المسلحة مما أثار غضب الأهالى المارة فى مسيرة مؤيدة للجيش فاشتبكوا معهم .

فيما سادت حالة من الكر والفر بين الطرفين واستمر التراشق بالحجارة , مما دفع عدد من أهالى المدينة بالتجمع أمام معرض
> “سيراميك” مملوك  للمدعو محمد رشدى، أحد قيادات الإخوان المقبوض عليهم , ورشقوا المعرض بالحجارة محاولين اقتحامة إلا أن قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح تدخلت بين الطرفين ومنعت الأهالى من اقتحام معرض السيراميك .

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