تقرير كوبر يحدد مصير أجانب الوصل

نفى محمد العامري عضو مجلس إدارة الوصل أن النادي اتخذ قرارا بالاستغناء عن محترفيه في يناير المقبل، مؤكد انتظار تقرير هيكتور كوبر المدير الفني.

ويضم الوصل في صفوفه أربعة لاعبين أجانب هم الأرجنتيني ماريانو دوندا والسنغالي أندريا سنجاهور إضافة إلى المغربي عبدالفتاح بوخريص والأسترالي ميلان سوساك.

وذكرت تقارير صحفية إلى أن الوصل ينوي الاستغناء عن الرباعي من أجل ضم لاعبين بارزين على رأسهم البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة وميلان السابق.

إلا أن العامري قال لصحيفة "البيان": "حتى الآن لم تناقش مسألة استمرارهم من عدمها، والأمر متروك للمدرب الجديد هيكتور كوبر الذي سيقود الفريق في مبارياته المقبلة، وبناء على تقاريره وتقارير اللجنة الفنية سيتم تحديد مصير الأجانب في الفريق في الفترة المقبلة".

وتولى كوبر الإدارة الفنية للوصل خلفا للمقال الفرنسي لوران بانيد.