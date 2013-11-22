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بوركينا تتقدم بشكوى ضد الجزائر للفيفا.. وتطالب بالتأهل للمونديال

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بوركينا تتقدم بشكوى ضد الجزائر للفيفا.. وتطالب بالتأهل للمونديال بوركينا تتقدم بشكوى ضد الجزائر للفيفا.. وتطالب بالتأهل للمونديال

تقدم اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم بشكوى لنظيره الدولي "فيفا" يطالب فيها بالتأهل لمونديال البرازيل 2014 على حساب الجزائر.

وخسرت بوركينا فاسو من الجزائر في إياب المرحلة النهائية من التصفيات 1-0 بهدف مجيد بوقرة، ليتأهل محاربو الصحراء للمونديال بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعد الخسارة في الذهاب 3-2.

وذكرت وسائل الإعلام أن بوركينا فاسو قدمت شكوى ضد إشراك مجيد بوقرة في المباراة، بحجة أنه كان موقوفا بسبب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء قبل المباراة.

ويزعم الاتحاد البوركينابي في الشكوى التي قدمها أن المدافع الجزائري حصل على بطاقة صفراء ثالثة في التصفيات في مباراة الذهاب التي فازت بها بوركينا 3-2.

ورغم أن تقرير الفيفا لا يتضمن أن بوقرة حصل على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، إلا أن الاتحاد البوركينابي يؤكد أنه يمتلك أدلة تقوي موقفه.

واعترضت أيضا بوركينا في الشكوى على قرارات الحكم السنغالي بدارا دياتا في مباراة الإياب.

وفندت بوركينا في شكواها أسباب اعتراضاتها؛ وهي إلغاء هدفا صحيحا للفريق الضيف في الشوط الأول، وعدم طرد بوقرة نفسه بسبب تدخل عنيف في المباراة.

ومن المتوقع أن يرد الفيفا على الشكوى يوم الخامس من ديسمبر المقبل قبل قرعة نهائيات المونديال بيوم.

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