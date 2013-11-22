ماذا قالت هبة نور عن تشبيهها بمايا دياب؟!

استغربت الفنانة السورية هبة نور تشبيه روّاد موقع "فيس بوك" وشبكات التواصل الاجتماعيّ الأخرى لها بالفنانة اللبنانيّة مايا دياب، مشيرة إلى أنها لا تشعر بوجود شبه بينها وبين الفنانة دياب.

وأكّدت نور في تصريحات خاصة لـ "سيدتي نت" أنّ طرح الموضوع لا يزعجها، لأنّ الفنانة مايا لها محبّين ومعجبين على مستوى الوطن العربي، وأنّ وجود شبه بـ "الستايل" بينهما محض صدفة لا أكثر". ويعود تشبيه هبة نور بمايا دياب إلى ظهورها مؤخّراً بـ "لوك" قريب جداً من "اللوك" الذي اعتادت مايا الظهور به، سواء من حيث الشعر الرمادي الطويل، والحواجب العريضة المشعّثة، وألوان المكياج وغيرها..

وحول سرّ تمتّعها برشاقة لافتة، تقول الفنانة السورية: "أنا لا أتبع أيّ حمية غذائية، واستمتع بالطعام، خصوصاً الحلويات، وأمارس الرّياضة من حين لآخر، ولكن عندما أشعر بزيادة في الوزن أخفّف الطعام".

وعلى الصّعيد الدراميّ، تشارك نور في المسلسل السوريّ الاجتماعي "نساء من هذا الزمن"، فيما اعتذرت عن ثلاثة أعمال، وتنتظر حالياً دوراً يقدّمها بطريقة جديدة.

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