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هل ندم نصر محروس بعد نجاح دنيا سمير غانم؟

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هل ندم نصر محروس بعد نجاح دنيا سمير غانم؟ هل ندم نصر محروس بعد نجاح دنيا سمير غانم؟

في الفترة التي تعاقدت فيها دنيا سمير غانم مع نصر محروس، لم تحقّق أيّ نجاح غنائيّ. لكنّها خلال وقت قصير من توقيعها مع شركة "روزناما"، قدمت أعمالاً رائعة، حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب.
وفي أول تعليق له على نجاح دنيا بهذا الشكل، قال نصر محروس: "أنا من عشاق صوت دنيا، وأتمنّى لها كل النجاح والتوفيق، فهي موهوبة. ولكن دنيا أنهت تعاقدها معي منذ 5 أعوام، ولم تقدّم خلالها شيئاً، ممّا يعني أنّي لم أكن سبباً في تعطيلها غنائياً؛ فكلّ ما في الأمر أنّ شخصيّتها كمطربة لم تكن مكتملة؛ لذا كنت أنتج لها أغاني "سينجل"، تكتسب من خلالها النضج الفني. وأنا سعيد جداً بما وصلت إليه، وأتمنّى لها مزيداً من النجاح".

 

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