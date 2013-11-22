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الليبيون يتظاهرون مطالبين بخروج المليشيات من طرابلس

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الليبيون يتظاهرون مطالبين بخروج المليشيات من طرابلس الليبيون يتظاهرون مطالبين بخروج المليشيات من طرابلس

واصل الآلاف المتظاهرين من أهالى وأبناء مدينة طرابلس الكبرى فى ليبيا تظاهراتهم السلمية للجمعة الثانية على التوالى، للمطالبة بخروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس.

وطالب المتظاهرون الذين احتشدوا عقب صلاة الجمعة بميدان القدس بطرابلس بالتطبيق الفورى والعاجل للقرار رقم "27" و"53" والقاضى بإخلاء العاصمة من كافة التشكيلات المسلحة دون استثناء، كما رفعوا أعلام الاستقلال واللافتات والشعارات التى تؤكد على ضرورة القصاص ممن أطلقوا النار على المتظاهرين السلميين يوم الجمعة الماضية، الذين خرجوا للمطالبة بإخلاء العاصمة من الميليشيات.

وأكد رئيس المجلس المحلى طرابلس " سادات البدرى " فى كلمة ألقاها فى أمام المتظاهرين أن العاصمة طرابلس، عاصمة كل الليبيين وانه من حق أبناء الوطن العيش فيها بأمن وسلام.

وطالب " البدرى " سكان طرابلس بالتسامح والتكاثف والعمل جميعا من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون، داعيا أهالى العاصمة إلى الاستمرار فى حراكهم وتظاهرهم السلمى حتى خروج آخر تشكيل مسلح.

من جهته دعا مدير مديرية أمن طرابلس العقيد " محمد سويسى " فى كلمة له كل المواطنين إلى التعاون مع رجال الشرطة والجيش الوطنى المنتشرين فى كافة ربوع العاصمة لتحقيق الاستقرار والأمن داخل مدينة طرابلس.

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مصر 365