' ماركا ' توضح لماذا لم يعد محمد إبراهيم أولوية لدى مالاجا؟

أوضحت صحيفة (ماركا) الإسبانية الشهيرة الأسباب التي دعت نادي مالاجا يضع محمد إبراهيم نجم وسط الزمالك ليس أولوية لدى الفريق، وذلك بعد تصريحات فيسنتي كاسادو المدير الرياضي التي أكد فيها ذلك.

ونشرت صحيفة ماركا تقريرا حول احتياجات مالاجا لتحسين وضعه في المنافسة، إذ يحتل المرتبة الـ14 بعد 13 جولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إبراهيم لاعب جيد، وربما ينضم إلى مالاجا بالفعل، ولكن بيرند شوستر المدير الفني للفريق لديه رؤية حول تدعيمات الشتاء.

وأكدت أن هناك اتصالات مع اللاعب الذي قد يكون عظيما في المستقبل ولكن حالة محمد إبراهيم لابد أن تؤخذ في الاعتبار، لاعب صغير السن، لا يكلف النادي أموالا كثيرة، وأيضا ممن يدور حولهم السوق العالمي.

ولكن سجل اللاعب يشبه لاعبي مالاجا باولفسكي، شين، أندرسون .. والثلاثي صغار سن ولا يكلفون النادي أموالا كثيرة.

كما أن محمد إبراهيم لا يملك خبرة في الدوري الإسباني، وهو ما يتفهمه شوستر ولا يمكنه المغامرة في يناير على لاعب لا يملك الخبرة من أجل صناعة الفارق وقدرته على المشاركة من أول دقيقة.

محمد إبراهيم سيحتاج إلى وقت للتأقلم على أجواء الدوري الإسباني، وبالتالي لن يعتمد عليه شوستر لإنقاذ فريقه في منتصف الموسم وتحسين وضعه في جدول الدوري.

ولهذا أفندت ماركا أن شوستر يريد لاعب لديه خبرة وقادر على صناعة الفارق في وقت قصير ويتأقلم سريعا من أجل التألق في منتصف الموسم المتبقي.

وكان الزمالك قد وافق على انتقال اللاعب إلى مالاجا على سبيل الإعارة مقابل 200 ألف يورو، قابل للتحويل إلى بيع نهائي بعد ستة أشهر بداية من يناير المقبل.