كارثة .. ناسا: الشمس ستنقلب رأسا على عقب خلال الاسابيع المقبلة

نقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن وكالة «ناسا» الأمريكية لعلوم الفضاء، أن الشمس سوف تنقلب رأسا على عقب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، موضحة أن مجال الشمس المغنطيسي سوف يتجه عكس القطبين، الأمر الذي سيكون له أثاره الكبيرة على النظام الشمسي بأكمله.

وأضافت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه بالرغم من أن الأمر يبدو كارثي إلا أن الوكالة لم تحذر من عدم الخروج في الشمس أو الاحتماء منها عقب وقوعه الحدث، مؤكدة أن ما يحدث هو أن الشمس تقوم فقط بتبديل قطبيها حيث يتبدل القطب الشمالي المغناطيسي مع الجنوبي مرة كل 11 عاما من خلال آلية داخلية يصعب فهمها.

وأشارت الصحيفة إلى توقع الوكالة باحتمالية حدوث عواصف مغناطيسية أرضية جراء هذا الحدث كما أنه من الممكن أن يتسبب ذلك في انقطاع إرسال الإذاعات.

وكانت وكالة «ناسا» قالت في شهر أغسطس الماضي، إن هذا الحدث من الممكن أن يقع في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر ولكن من المستحيل تحديد تاريخ معين له، كما أن العلماء لن يستطيعوا معرفة ما إذا كانت العملية قد اكتملت أم لا إلا بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع على الأقل من بداية التبديل.

شبكةعيونالإخبارية

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