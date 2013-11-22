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القبض على القيادي الإخواني مدحت أبوالنجا بشبرا الخيمة

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القبض على القيادي الإخواني مدحت أبوالنجا بشبرا الخيمة القبض على القيادي الإخواني مدحت أبوالنجا بشبرا الخيمة

 

حبس أنصار الرئيس المعزول

 

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع أجهزة الأمن الوطني من القبض على القيادي الإخواني مدحت جمال الدين أبوالنجا (42 عاما) مدير مصنع بوتاجاز بمسطرد، أثناء اختبائه بمنزله بمنطقة قسم أول شبرا الخيمة.
> ويواجه المتهم تهم تكدير الأمن العام، ومقاومة السلطات، والتحريض على العنف، والتعدي على المنشآت العامة، واستعمال العنف ضد المواطنين، والإضرار بالمصلحة العامة، والانضمام لجماعة محظورة، والمشاركة في تظاهرات لقب نظام الحكم.
> وكانت معلومات قد وردت للواء محمود يسري مدير أمن القليوبية تفيد بتواجد القيادي الإخواني واختباءه في منزله بشبرا الخيمة بعد تحريضه على التظاهر والعنف ضد مؤسسات الدولة، فتم تكليف مأمورية من مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وتوجهت إلى منزله والقت القبض عليه قبل مغادرته المنزل بعد علمه بقدوم رجال الأمن، وتم إحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

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