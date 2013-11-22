الثنائي Beckham يتبرعان بثيابهما للصليب الاحمر البريطاني

بيروت – نورا البلاني

تبرع الثانئي David Beckham و Victoria Beckham بعشرين صندوق من ثيابهم وأحذيتهم الخاصة لصالح المتضريين من الإعصار المدّمر الذي حصل في الفيليبين وذلك عبر الصليب الأحمر البريطاني الذي عمل على تجميع الأموال من مختلف الدول المتبرعة ومنظمات الإغاثة الانسانية. وأمل الثنائي أن تزيد هذه الخطوة من حصد الأموال للمنكوبين، وطالبوا الشعب البريطاني أن يقوم بهكذا خطوات انسانية.

وفي تغريدة عبر تويتر قالت Victoria لمحبيها : انني فخورة بدعمي للصليب الأحمر اللبناني من خلال التبرع بثيابي القديمة لصالح الناجين من إعصار Haiyan ، ونشرت صورة لها وهي جالسة على احدى صناديق الثياب التي تبرعت بهم.

ودعت Victoria الى التبرع قدر المستطاع من ثياب واكسسوارات واثاث منزل وغيره لصالح المتأثرين جراء الإعصار، معتبرة أن حقيبة صغيرة من هذه الأغراض يمكنها ان تساعد بمواد أولية وأبسطها فراشي أسنان أو صابون لهؤلاء المنكوبين.

وتجدر الإشارة الى أن أغراض آل Beckham تتضمن ماركات عالمية مثل Dolce & Gabbana، Jimmy Choo، و Roberto Cavalli.