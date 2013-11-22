المجر تدين الحادث الإرهابى فى سيناء وتعلن عن دعمها الكامل لمصر

أدانت وزارة الخارجية المجرية بشدة، العملية الإرهابية التى وقعت فى سيناء يوم الأربعاء الماضى، وأسفرت عن مقتل 11 جنديا، معلنة عن دعم المجر الكامل للحكومة المصرية فى حربها ضد المجموعات المتطرفة.

وذكرت الخارجية المجرية فى بيان رسمى، نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم "الجمعة"، أن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة، أحداثا إرهابية كثيرة مشابهة.. منددة بالإرهاب بكافة أشكاله.

وأضاف البيان، أن وزارة الخارجية المجرية قدمت تعازيها الحارة لذوى وأقارب الضحايا، وتقدّم دعمها الكامل للحكومة المصرية فى استمرار حربها التى أعلنتها ضد الإرهاب.

وفى السياق ذاته، صرح الدكتور أشرف محسن سفير مصر بالمجر، بأن هذا الموقف ليس بغريب على الحكومة المجرية، والتى كانت من أوائل الدول الأوروبية التى أيدت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيه، مشيرا إلى أن وزير الخارجية المجرى يانوش مارتونى قام بالإعلان عن دعم بلاده للشعب المصرى وضرورة عدم التدخل فى الشئون الداخلية المصرية ودعمه لخارطة الطريق، وذلك بعد أن استقبله فى ساعة مبكرة من صباح 4 يوليو الماضى، للاستماع إلى شرح لحقيقة تطورات الأوضاع فى مصر.