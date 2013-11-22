الذهب يتجه إلى أكبر خسارة منذ شهرين عالمياً

يوشك الذهب على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي خلال أكثر من شهرين يوم الجمعة، بعد أن أدت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة إلى تزايد الغموض بشأن توقيت سحب التحفيز النقدي الأمريكي.

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1242.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1102 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى سعر في أربعة أشهر ونصف في الجلسة السابقة عند 1236.29 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 % إلى 1242.40 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يسجل الذهب انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 3.5 بالمئة، بينما توشك الفضة أيضاً على تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف سبتمبر، إذا هبطت نحو4 % هذا الأسبوع.

وأضرت بيانات أمريكية قوية على مدى الأسابيع الأخيرة أسعار الذهب إذ أنها قد تشجع البنك المركزي الأمريكي على البدء بسحب التحفيز النقدي قريباً.

ويعزز التحفيز النقدي جاذبية الذهب كأداة تحوط من التضخم.

وانخفض سعر الفضة اليوم 0.2 بالمئة إلى 19.89 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1387.50.