وضع أعلام مصر بمداخل فصول مدارس السويس

قال أيمن فهمى إسماعيل المتسشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس أنه فى اطار حرص وزارة التربية والتعليم على اعلاء شان العلم الوطنى للجمهورية وغرس الروح الوطنية فى نفوس التلاميذ على مستوى مدارس الجمهورية لما يمثله من رموز العزة وكرامة الوطن ومصدره فخرة أصدرت الادارة الامركزية لأمن بوزارة التربية والتعليم بالسويس باشراف أحمد خضر مدير عام الادارة توجيته العاجلة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية على تواجد العلم المصرى فى المدخل الرئيسى لجميع الفصول المدارس والمديرية والادرات التعليمية والثلاثة وجميع المنشات التعليمية.

وأوضح بأن السعيد شومان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة قرر تنفيذا تلك التوجيهات اعتبارا من غد وتشكيل لجنة لتأكد من تنفيذا تلك التوجيهات.