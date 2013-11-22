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تكريم يسرا واليسا والجسمي بمهرجان بياف اللبناني‎

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اليسا مع عابد وسيرين

تم امس بالعاصمه اللبنانيه بيروت تكريم الفنانون يسرا و عزت العلايلى واليسا وحسين الجسمى.وذلك ضمن فاعليات الدورة الرابعه لمهرجان بياف الدولى.
> ويعد المهرجان هو الاكبر فى لبنان واقيم تحت رعاية وزارات الثقافه والسياحه وبدعم من الرئيس اللبنانى.

وقد تم اهداء الدورة الى الراحلين الاخوين عاصى ومنصور الرحبانى.

كما تم الاحتفال بعيد ميلاد الفنانه الكبيرة فيروز التى ا تمت عامها الواحد والسبعون بنفس ليلة الافتتاح.

مهرجان بياف يرأسه د .ميشال ضاهر وكرم هذا العام ثلاث وعشرين شخصية من بلدان مختلفة، من لبنان كرم زياد الرحباني ،المؤلف الموسيقي اوسامة الرحباني.ود. علي جابر .والشاعر طلال حيدر .ود بلال حمد رئيس بلدية بيروت

يسرا وجو رعد الجسمى

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