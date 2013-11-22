محمد فوده: وزير البترول وعد بتحويل مصانع الطوب للعمل بالغاز الطبيعى

قال الاعلامى محمد فوده، المرشح البرلمانى عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إنه تواصل مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروات المعدنية، لحل ازمة مصانع الطوب التى تعمل بالمازوت، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف التخفيف من معاناة الاهالى من العوادم الناتجة عن تلك المصانع، والتى تؤدي الي امراض خطيرة مثل الربو.

أضاف المرشح البرلمانى، خلال كلمته فى المؤتمر الجماهيري الذي تنظمه رابطة مصانع الطوب الطفلى عصر اليوم الجمعة بمدينة زفتى، أنه تم التوصل الي اتفاق مع وزير البترول الي اسناد مشروع تحويل مصانع الطوب من العمل بالمازوت الي العمل بالغاز الطبيعى، لشركة غاز مصر، والتي ستبدأ علي الفور فى تنفيذ المشروع فى فترة 3 أشهر بحد اقصى.

واشار فوده إلي أنه سيتم تحديد موعد قريب مع رئيس مجلس إدارة ، للاجتماع بممثلي اصحاب مصانع الطوب لطرح خطة الشركة عليهم لتنفيذ مشروع تحويل المصانع بالعمل للغاز الطبيعى.

وجدد فوده، مطلبه من وزير البترول بسرعة العمل على تنفيذ المشروع للمساهمة فى رفع المعاناه عن الاهالي والعاملين بالمصانع ، وحفاظا علي حالتهم الصحية.

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