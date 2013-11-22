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مديرية التعليم بالسويس تصدر قرارا بوضع علم مصر بجميع أركان المدارس

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مديرية التعليم بالسويس تصدر قرارا بوضع علم مصر بجميع أركان المدارس مديرية التعليم بالسويس تصدر قرارا بوضع علم مصر بجميع أركان المدارس

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالسويس قرارا لجميع مسئولى المدارس على مستوى المحافظة، بناءً على تعليمات الوزارة، بوضع علم فى المدخل الرئيسى وجميع أركان المدارس والمديرية والإدارات التعليمية والثلاثة وجميع المنشآت التعليمية.
> قال أيمن فهمى إسماعيل، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن هذا القرار جاء فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على إعلاء شأن العلم الوطنى للجمهورية، وغرس الروح الوطنية فى نفوس التلاميذ على مستوى مدارس الجمهورية، لما يمثله من رمز العزة وكرامة الوطن.

وأضاف فى بيان إعلامى بأن السعيد شومان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة قرر تنفيذ تلك التوجيهات اعتبارا من غد، وتشكيل لجنة للتأكد من تنفيذ تلك التوجيهات.

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مصر 365

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