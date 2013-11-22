ضبط لص لسرقته غرفة الأدلة الجنائية بنيابة شبرا

نجحت مديرية امن القليوبية من ضبط لص بنيابة شبرا الخيمة.

تلقي اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا باواقعة ، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الرقيب شرطه مجدي موسي المشد 38 سنة من قوة قسم ترحيلات شبرا الخيمه بالخدمه المعين بها لتأمين غرفة خزينة المحكمة الكائنة بالطابق الثاني بمبنى مجمع نيابات ومحاكم شبرا الخيمة تناهي لسمعه صوت ارتطام شديد وباستطلاعه الأمر فوجئ بأحد الأشخاص تبين انه يدعي حسن محمد حسن محمد عبدالحافظ 27 سنة عامل أمام غرفة الاداره الجنائيه الخاصة بنيابتى قسمى اول وثان شبرا الخيمه وتلاحظ له ان باب الغرفة مفتوح وخلع برزة قفل الباب فقام بضبطه وبحوزته مبلغ مالي 520 جنيه وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهم المضبوط انكر ما نسب اليه وعلل تواجده لمجاملة احد اصدقائه المعروض والده على النيابة المسائية لقسم ثان شبرا الخيمة الكائنة بالطابق السادس وانه نزل الى الطابق الثانى للبحث عن دورة مياه.

فكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعه وتطوير مناقشة المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22081 جنح قسم اول شبرا الخيمه لسنة 2013 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.