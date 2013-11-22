بالفيديو .. راموس يحصل على أول ' Xbox 1 ' في إسبانيا بالفوز على فابريجاس

مدريد، (إفي): قدمت شركة "مايكروسوفت" جهاز ألعاب الفيديو "إكس بوكس وان" في العاصمة الإسبانية مدريد في احتفالية حظيت بمشاركة لاعبي كرة القدم سرخيو راموس وسيسك فابريجاس.

وقامت ماريا جارانا، رئيسة "مايكروسوفت" في إسبانيا" بتقديم "إكس بوكس وان" الخميس في ساحة "كولون" بمدريد، متعهدة بأن يتحول الجهاز "إلى مركز ترفيهي في المنزل نظرا لأنه لا يسمح بممارسة ألعاب الفيديو وحسب، بل سيمكن من خلاله مشاهدة برامج التليفزيون وفي نفس الوقت استخدام برنامج المحادثات (سكايب)".

وشارك لاعبا ريال مدريد سرخيو راموس وبرشلونة سيسك فابريجاس في حفل التقديم حيث تنافسا في إحدى ألعاب السباقات التي تفوق فيها راموس ليحصل على أول جهاز "إكس بوكس وان" في إسبانيا كجائزة.

واستطاع المدعوون في الحدث تجربة الجهاز الذي يأتي وبه 23 لعبة وسيطرح للبيع في إسبانيا وعدة دول بالعالم اليوم الجمعة.

شاهد الفيديو من هنا