تقرير - ميلان ينافس أرسنال على ناشيء برشلونة

(أ ش أ) وضعت العديد من الأندية الكبرى اللاعب انطونيو سانابريا نجم فريق الناشئين ببرشلونة على رادارها تمهيدا لشرائه ومن بينها ارسنال الانجليزى وايه سى ميلان الايطالى.

كان اللاعب الشاب البالغ من العمر 17 عاما قد شارك بالفعل مع منتخب باراجواى حيث لفت اداءه انتباه العديد من الاندية .

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قالت صحيفة (ديلى ميرور) أن أرسنال وميلان يرغبان بالفعل فى شراء سانابريا الذى تشير التوقعات الى أن ثمن بيعه سوف يصل الى نحو نصف مليون يورو.

غير انه من المعتقد ان مسئولى برشلونة سوف يبذلون قصارى جهدهم من اجل الابقاء عليه فى النادى .

وقد احرز سانابريا الذى يطلق عليه اسم " الفتى الذهبى " فى بارجواى اربعة اهداف فى ثلاث مباريات لعبها مع فريق برشلونة تحت 19 عاما .