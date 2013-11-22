بالصور…الألآف يشيعون جنازة شهيد الشرطة “أبو دومة” من قريته بسوهاج

شيع الالاف ظهر اليوم من قرية ” كوم غريب” من مركز طما بمحافظة سوهاج جنازة الشهيد الملازم أول أحمد رضوان عبد الجواد أبو دومة، من قوة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، والذى استشهد مساء أمس ، على يد خارجين على القانون أثناء تواجده بخدمة أحد الأكمنة بدائرة القسم .

حضر الجنازة اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج واللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج والعديد القيادات الشرطية بمديرتي امن الاسماعيلية وسوهاج ، و بدأت مراسم الجنازة بصلاة ظهر الجمعة، ثم أداء الصلاة عليه وتبعتها جنازة عسكرية وشعبية .

واكد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ان عقارب الساعة لن تعود إلي الوراء مرة اخري وان عزيمة الشعب المصري العظيم سوف تنتصر في النهاية علي الارهاب الغاشم الاثيم ، وأن الإرادة الحرة الشريفة هي الاقوي بدعم الشرفاء من ابناء مصر .

ومن جانبه اكد اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج ان الوزارة سوف تستمر في محاربة الارهاب وتجفيف منابعه مهما كلفها الأمر فشهداء الداخلية نموذج لتضحيه الشرطة ورجالها بدمائهم الطاهرة التى كادت ان تغطي كل ارجاء مصر كدليل علي العزيمة القوية والإرادة الصادقة في المضي بمصر نحو الأمن والاستقرار .

وقال حسين أبو دومة عضو مجلس الشعب السابق وعم الشهيد ، إن الشهيد أحمد رضوان هو الشهيد الثانى فى أسرته فقد استشهد عمه العقيد محمد عبد الجواد أبو دومة فى حرب أكتوبر 1973 وكان من أوائل شهداء الحرب أثناء قيادته كتيبته واقتحامه خط بارليف .

وأشار حسين أبودومة إلى أن الشهيد أحمد رضوان هو الأبن الوحيد لوالديه ، لافتا إلى شدة الفاجعة على أسرته ..مطالبا الحكومة بسرعة استصدار قانون مكافحة الإرهاب وسن قانون يضمن توفير الحماية لرجال الشرطة أثناء تأدية عملهم بدلا من أن يتساقط كل يوم شهيد بسبب الإرهاب والبلطجة والعنف.