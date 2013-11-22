أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور…الألآف يشيعون جنازة شهيد الشرطة “أبو دومة” من قريته بسوهاج

Google+ Print
بالصور…الألآف يشيعون جنازة شهيد الشرطة “أبو دومة” من قريته بسوهاج بالصور…الألآف يشيعون جنازة شهيد الشرطة “أبو دومة” من قريته بسوهاج

شيع الالاف ظهر اليوم من قرية ” كوم غريب”  من مركز طما بمحافظة سوهاج جنازة الشهيد الملازم أول أحمد رضوان عبد الجواد أبو دومة، من قوة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، والذى استشهد مساء أمس ، على يد خارجين على القانون أثناء تواجده بخدمة أحد الأكمنة بدائرة القسم .

حضر الجنازة اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج واللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج والعديد القيادات الشرطية بمديرتي امن الاسماعيلية وسوهاج ، و بدأت مراسم الجنازة بصلاة ظهر الجمعة، ثم أداء الصلاة عليه وتبعتها جنازة عسكرية وشعبية .

واكد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ان عقارب الساعة لن تعود إلي الوراء مرة اخري وان عزيمة الشعب المصري العظيم سوف تنتصر في النهاية علي الارهاب الغاشم الاثيم ، وأن الإرادة الحرة الشريفة هي الاقوي بدعم الشرفاء من ابناء  .

ومن جانبه اكد اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج ان الوزارة سوف تستمر في محاربة الارهاب وتجفيف منابعه مهما كلفها الأمر فشهداء الداخلية نموذج لتضحيه الشرطة ورجالها بدمائهم الطاهرة التى كادت ان تغطي كل ارجاء مصر كدليل علي العزيمة القوية والإرادة الصادقة في المضي بمصر نحو الأمن والاستقرار .

وقال حسين أبو دومة عضو مجلس الشعب السابق وعم الشهيد ، إن الشهيد أحمد رضوان هو الشهيد الثانى فى أسرته فقد استشهد عمه العقيد محمد عبد الجواد أبو دومة فى حرب أكتوبر 1973 وكان من أوائل شهداء الحرب أثناء قيادته كتيبته واقتحامه خط بارليف .

وأشار حسين أبودومة إلى أن الشهيد أحمد رضوان هو الأبن الوحيد لوالديه ، لافتا إلى شدة الفاجعة على أسرته ..مطالبا بسرعة استصدار قانون مكافحة الإرهاب وسن قانون يضمن توفير الحماية لرجال الشرطة أثناء تأدية عملهم بدلا من أن يتساقط كل يوم شهيد بسبب الإرهاب والبلطجة والعنف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الدولار يستقر في البنوك المصرية

الدولار يستقر في البنوك المصرية

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - منسق الجالية المصرية بنيويورك تكشف أصداء لقاء السيسى وترامب فى نيويورك

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي

8 الصبح - د/طارق فهمي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسى بالرئيس ترامب فى إعادة وضع مصر الإستراتيجي