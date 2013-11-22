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ديمة بياعة تصوّر مسلسلها الجديد في لبنان

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ديمة بياعة تصوّر مسلسلها الجديد في لبنان ديمة بياعة تصوّر مسلسلها الجديد في لبنان

تبدأ الفنّانة السورية ديمة بياعة أولى أعمالها الدرامية للموسم الرمضاني المقبل في مدينة "جبيل" اللبنانية، حيث تشارك في المسلسل السوري "لو" للمخرج سامر برقاوي.
وذكرت صفحة الفنانة الرسمية على "فيس بوك" أن ديمة تستعدّ خلال الفترة المقبلة للسفر من دبي إلى لبنان لتصوير مشاهدها في مسلسل "لو".
يذكر أن مسلسل "لو" من كتابة نادين جابر وسيناريو وحوار بلال شحادات، وبطولة عدد من الفنانين اللبنانين والسوريين من أبرزهم: عابد فهد، نادين نسيب نجيم، يوسف الخال، أنطوانيت نجيب وغيرهم...

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