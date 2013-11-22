الفيوم: مشروع جديد للنقل المستدام بتكلفة 8 ملايين جنيه

عقد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم اجتماعاً مع الدكتورة منى كمال رئيس قطاع توعية البيئة والدكتور على حزين أستاذ تخطيط هندسة النقل بكلية الهندسة جامعة القاهرة والدكتور محمد بيومى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك لمناقشة إمكانية تنفيذ مشروع النقل المستدام باستخدام الدراجات كوسيلة من وسائل النقل والمحافظة على نظافة البيئة بمحافظة الفيوم.

حضر الاجتماع المهندس على زين العابدين وكيل وزارة الإسكان وعويس مخيمر مدير عام فرع جهاز البيئة وعنايات طاهر مدير عام الإنتاج ومديرا التخطيط العمرانى والصندوق الاجتماعى بالمحافظة.

أشارت رئيس قطاع توعية البيئة إلى أن مشروع النقل المستدام يهدف إلى تحسين حالة النقل والارتقاء بالمناطق الحضارية، وخفض معدلات استهلاك الطاقة وانبعاث غازات الاحتباس الحرارى والحد من المشاكل الناجمة عن تأثير زيادة كثافة المرور على البيئة كتدهور نوعية الهواء والازدحام.

وأضافت أن المشروع يستهدف الشباب وطلاب الجامعة وبعض العمال والموظفين وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 8 ملايين جنيه منها منحة 4 ملايين جنيه وتمثل 50% من التمويل كمنحة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومرفق البيئة العالمى من خلال وزارة الدولة لشئون البيئة، و4 ملايين جنيه تمثل النسبه المتبقية دعماً من الصندوق الاجتماعى للتنمية.

استعرض الدكتور على حزين أستاذ تخطيط هندسة النقل بكلية الهندسة جامعة القاهرة الدراسات الهندسية والأعمال الفنية التى تم اعدادها بالتنسيق مع المكاتب الهندسية خلال الفترة السابقة من مسح ميدانى وتحديد الشوارع ورفع مساحى ورفع عمرانى لتحديد أنواع الارصفة المستخدمة للمشروع.

ومن جانبه أشار الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم الى أهمية المشروع ودوره فى الحفاظ على البيئة من التلوث وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على توفير فرص عمل للشباب والاستعانة بمتخصصين فى مجال هندسة وتخطيط النقل والمرور والطرق, مضيفا أن المحافظة مستعدة لتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية تنفيذ المشروع مع تقديم يد العون والمساعدة للقائمين على التنفيذ، مؤكدا انه سيتم مخاطبة الصندوق الاجتماعى للتنمية بالقاهرة لتوفير الدعم المادى اللازم للبدء الفورى فى المشروع.

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