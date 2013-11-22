هل تحبين التنوّع مثل Michelle Obama؟

بيروت- رولا زعزع عيّاد

الأناقة يجب أن تكون مرادفاً لإطلالة المرأة في مختلف مناسباتها. فما بالك لو أن هذه المرأة التي نتحدث عنها هي سيدة أميركا الأولى؟

لميشيل أوباما إطلالات متكررة أمام عدسات الكاميرات وبين الجماهير الحاشدة. ومن خلال هذه الإطلالات، نستنتج أنها صاحبة ذوق كلاسيكي، وهو أمر متوقّع بالنسبة لطبيعة المناسبات التي تلبّيها. وقد تكون ميشيل أوباما صاحبة ذوق معروف، إلا أن المصممين الذين يلفتون نظرها بأعمالهم كثر. ومن بين هؤلاء المصممين نذكر "نارسيزو رودريغز" Narciso Rodriguez، راشيل روي Rachel Roy، عز الدين علايا Azzedine Alaia، مايكل كورس Michael Kors ،جايسون وو Jason Wu ونعيم خان Naeem Kahn. حتى أنها في أحدث إطلالاتها ظهرت بمعطف أسود من تصميم "بربري" Burberry.

يبدو أن التنوع في اختيار التصاميم هو ما تفضله السيدة أوباما، ولا تترك نفسها أسيرة لأعمال مصمم واحد. فهل توافقين أوباما الرأي أم تفضلين الوفاء لمصمم واحد؟

سيعجبك أيضاً:

اختاري معنا أجمل إطلالة لهذا الأسبوع