أناقة الجلد الأسود Black Leather Elegance

الجلد من الخامات الأساسية في فصل الشتاء كونها تضفي لمسة من الفخامة والدفئ على إطلالتك. ولأناقة كلاسيكية بامتياز اختاريه باللون الأسود...
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: Beauty Lounge.
- الأزياء من : Boutique 1, Hogan, Hermes, Kamishibai.
الصورة رقم 1:
- توب باللون النيلي من Victoria Beekham. سعره 3027$.
- بنطلون من الجلد الأسود من Preen. سعره 1682$.
الإثنان متوفران في Boutique 1.
- حذاء باللون الأسود من Hogan. سعره 495$.
- حزام من الجلد الأسود من Missoni.
الصورة رقم 2:
- بنطلون من الجلد الأسود من 8PM. سعره 212$.
- توب باللون الأسود من Joseph. سعرها 156$.
- جاكيت من الجلد الأسود من Avin. سعرها 1051$.
جميعها متوفرة في محلات Kamishibai.
- حقيبة من الجلد من Anya Hindmarch. سعرها 888$. متوفرة لدى Boutique 1.
- حذاء بدون كعب من Hogan. سعره 482$.
الصورة رقم 3:
- تنورة من الجلد الأسود.
- قميص باللون الأبيض.
- حزام من الجلد الأسود.
- حذاء ذو كعب مرتفع.
جميعها من Hermes.
الصورة رقم 4:
- بانشو من الجوخ باللون الأخضر الداكن.
- تنورة من الجلد الأسود.
- قميص باللون الأبيض.
- حذاء من الجلد الأسود.
جميعها من Hermes.
الصورة رقم 5:
- قميص مطبع من Twisty. سعره 588$.
- بنطلون من الجلد باللون الأسود من AIC. سعره 1642$.
- حقيبة من الجلد باللون الأسود من Anya Hindmarch. سعرها 1784$.
جميعها متوفرة في Boutique 1.
- حذاء ذو كعب مرتفع من الجلد اللماع من Hogan. سعره 416$.
الصورة رقم 6:
- شورت من الجلد الأسود من 8PM. سعره 212$.
- وشاح مطبع من Irie. سعره 372$.
- حزام عريض من Dextrior. سعره 250$.
- كنزة من 8PM. سعرها 338$.
جميعها متوفرة لدى Kamishibai.
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