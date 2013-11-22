أناقة الجلد الأسود Black Leather Elegance

الجلد من الخامات الأساسية في فصل الشتاء كونها تضفي لمسة من الفخامة والدفئ على إطلالتك. ولأناقة كلاسيكية بامتياز اختاريه باللون الأسود...

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: Beauty Lounge.

- الأزياء من : Boutique 1, Hogan, Hermes, Kamishibai.

الصورة رقم 1:

- توب باللون النيلي من Victoria Beekham. سعره 3027$.

- بنطلون من الجلد الأسود من Preen. سعره 1682$.

الإثنان متوفران في Boutique 1.

- حذاء باللون الأسود من Hogan. سعره 495$.

- حزام من الجلد الأسود من Missoni.

الصورة رقم 2:

- بنطلون من الجلد الأسود من 8PM. سعره 212$.

- توب باللون الأسود من Joseph. سعرها 156$.

- جاكيت من الجلد الأسود من Avin. سعرها 1051$.

جميعها متوفرة في محلات Kamishibai.

- حقيبة من الجلد من Anya Hindmarch. سعرها 888$. متوفرة لدى Boutique 1.

- حذاء بدون كعب من Hogan. سعره 482$.

الصورة رقم 3:

- تنورة من الجلد الأسود.

- قميص باللون الأبيض.

- حزام من الجلد الأسود.

- حذاء ذو كعب مرتفع.

جميعها من Hermes.

الصورة رقم 4:

- بانشو من الجوخ باللون الأخضر الداكن.

- تنورة من الجلد الأسود.

- قميص باللون الأبيض.

- حذاء من الجلد الأسود.

جميعها من Hermes.

الصورة رقم 5:

- قميص مطبع من Twisty. سعره 588$.

- بنطلون من الجلد باللون الأسود من AIC. سعره 1642$.

- حقيبة من الجلد باللون الأسود من Anya Hindmarch. سعرها 1784$.

جميعها متوفرة في Boutique 1.

- حذاء ذو كعب مرتفع من الجلد اللماع من Hogan. سعره 416$.

الصورة رقم 6:

- شورت من الجلد الأسود من 8PM. سعره 212$.

- وشاح مطبع من Irie. سعره 372$.

- حزام عريض من Dextrior. سعره 250$.

- كنزة من 8PM. سعرها 338$.

جميعها متوفرة لدى Kamishibai.

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