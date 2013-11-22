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أناقة الجلد الأسود Black Leather Elegance

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أناقة الجلد الأسود Black Leather Elegance أناقة الجلد الأسود Black Leather Elegance

الجلد من الخامات الأساسية في فصل الشتاء كونها تضفي لمسة من الفخامة والدفئ على إطلالتك. ولأناقة كلاسيكية بامتياز اختاريه باللون الأسود...
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: Beauty Lounge.
- الأزياء من : Boutique 1, Hogan, Hermes, Kamishibai.

الصورة رقم 1:
- توب باللون النيلي من Victoria Beekham. سعره 3027$.
- بنطلون من الجلد الأسود من Preen. سعره 1682$.
الإثنان متوفران في Boutique 1.
- حذاء باللون الأسود من Hogan. سعره 495$.
- حزام من الجلد الأسود من Missoni.

الصورة رقم 2:
- بنطلون من الجلد الأسود من 8PM. سعره 212$.
- توب باللون الأسود من Joseph. سعرها 156$.
- جاكيت من الجلد الأسود من Avin. سعرها 1051$.
جميعها متوفرة في محلات Kamishibai.
- حقيبة من الجلد من Anya Hindmarch. سعرها 888$. متوفرة لدى Boutique 1.
- حذاء بدون كعب من Hogan. سعره 482$.

الصورة رقم 3:
- تنورة من الجلد الأسود.
- قميص باللون الأبيض.
- حزام من الجلد الأسود.
- حذاء ذو كعب مرتفع.
جميعها من Hermes.

الصورة رقم 4:
- بانشو من الجوخ باللون الأخضر الداكن.
- تنورة من الجلد الأسود.
- قميص باللون الأبيض.
- حذاء من الجلد الأسود.
جميعها من Hermes.

الصورة رقم 5:
- قميص مطبع من Twisty. سعره 588$.
- بنطلون من الجلد باللون الأسود من AIC. سعره 1642$.
- حقيبة من الجلد باللون الأسود من Anya Hindmarch. سعرها 1784$.
جميعها متوفرة في Boutique 1.
- حذاء ذو كعب مرتفع من الجلد اللماع من Hogan. سعره 416$.

الصورة رقم 6:
- شورت من الجلد الأسود من 8PM. سعره 212$.
- وشاح مطبع من Irie. سعره 372$.
- حزام عريض من Dextrior. سعره 250$.
- كنزة من 8PM. سعرها 338$.
جميعها متوفرة لدى Kamishibai.

 

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