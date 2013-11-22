حلول سريعة لمشاكل البشرة خلال دوام العمل

هل سبق لك أن واجهت حالة طارئة متعلقة بالبشرة، خلال ساعات العمل؟ يصعب التعامل مع مشكلة كهذه، في الأيام العادية، ناهيك عن كونك في مكان العمل، حيث لا تتوفر لك المستحضرات التي أنت بحاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك، إن الاحتفاظ بعدّة احتياطيّة من المستحضرات في المكتب ليس بأفضل الحلول. بعد التجربة الواسعة التي حصلنا عليها في هذا المجال، تبيّن لنا أن كلّ ما أنت بحاجة إليه هو عدة بسيطة لتصحيح أيّ شوائب قد تظهر على البشرة.

للعيوب...

لتسوية أمر البثور غير المرغوب فيها التي تظهر بين ليلة وضحاها، أعيدي تطبيق علاج يُحارب البثور على المنطقة التي تعاني من هذا النوع من العيوب، وأنت جالسة على المكتب. حاولي ألا تغطي المنطقة بالمكياج. ولكن إن كنت مضطرة إلى القيام بذلك، ضعي قيمة ضئيلة من الكونسيلور على العيب.

للبقع المقشرة...

إن نسيت وضع كريم مرطب في الليلة السابقة، أو إن كنت تعالجين طفحاً جلدياً معيناً جراء التعرض إلى طقس قاس، خبّئي مرهماً في جارور المكتب.

لبشرة باهتة...

بعد يوم طويل وعصيب في المكتب، قد تبدو بشرتك باهتة بعض الشيء. رشّي رذاذاً خاصّاً على الوجه خلال اليوم لإعادة إحياء البشرة وإعادة تطبيق المكياج الأساسي.

للاحمرار وتهيّج البشرة...

ضعي قطرات مضادة للالتهاب على البثور، وشاهدي كيف يختفي الاحمرار. يمكن أيضاً استعمالها لإراحة العينين، عندما يتطلّب منك الأمر العمل لساعات طويلة.

للعيون المنتفخة...

إن تسبّب الإكثار من شرب الكافيين بانتفاخ عينيك، اذهبي إلى الحمام وطبّقي مرهم محاربة البواسير على منطقة العينين. نعم أنت قرأت المعلومة بشكلٍ صحيح! تستعمل عارضات الأزياء لسنوات عديدة مرهم محاربة البواسير لهذا الغرض.

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