أردوغان: يجب القيام بخطوات ثنائية مع روسيا لحل للأزمة السورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأزمة السورية والنزاع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكد أردوغان خلال اجتماع مجلس التعاون بين روسيا وتركيا اليوم الجمعة في بطرسبورغ، أنه يجب القيام بخطوات مشتركة، مؤكدا أن مباحثاته مع بوتين بشأن سورية وقره باغ تسمح بإيجاد أرضية لتسوية القضيتين.

بدوره قال بوتين إنه لا توجد هناك أسس للحديث عن فتور في العلاقات بين البلدين على الرغم من وجود اختلافات في وجهات النظر.

وأكد الرئيس الروسي أن العلاقات الروسية التركية تتطور في كافة المجالات وأن الحوار السياسي بين البلدين يجري بشكل منتظم، مشيرا إلى أن موسكو وأنقرة تشاركان في تسوية أهم القضايا الإقليمية والدولية في إطار الأمم المتحدة وكذلك مجموعة العشرين.

وقال بوتين إن روسيا مهتمة بالتعاون مع تركيا في مجال ضمان الأمن خلال الألعاب الأولمبية في سوتشي، مشيرا إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات للبلدين وفي مجال مكافحة الإرهاب.