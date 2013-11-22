ضبط سائق بحوزته أقراص مخدرة بالبحر الأحمر‎

القت مباحث قسم ثان الغردقة،القبض علي سائق بحوزته كمية من الأقراص المخدرة كانت معدة لترويجها على المتعاطين و تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، ويباشر ايهاب مهنا رئيس النيابة التحقيق .

كانت معلومات وردت إلى العقيد رضا النحاس مفتش مباحث قسم شرطة ثان الغردقة تفيد بقيام سائق بجلب كمية من الأقراص المخدرة لترويجها بالمدينة وبعد التأكد من صحة المعلومات والتحريات تمكن النقيب يوسف عبدالفتاح معاون مباحث القسم من ضبط المدعو محمد .ع .ا، سائق ومقيم الغردقة، وبحوزته عدد 650 قرصا من مخدر التامول، ومبلغ مالي وقدره 12 ألف جنيها تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.