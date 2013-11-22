ضبط أسلحة نارية ومخالفات تموينية ومرورية فى حملة أمنية بسوهاج

تمكنت حملة مكبرة بسوهاج تحت اشراف اللواء ابرهيم صابر مدير امن سوهاج أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط عبد الحى قبيصى حمدان محمد سن 66 عامل ويقيم بناحية عرابه أبو دهب – دائرة مركز سوهاج ، حمدى صابر بدوى محمد سن 60 عامل ويقيم بناحية القنابره – دائرة مركز سوهاج

> ، عبد الناصر احمد محمد احمد يوسف سن 40 عامل ويقيم بناحية ونينه الشرقيه دائرة مركز سوهاج مطلوب التنفيذ عليه فى القضيه رقم 12570 جنايات المركز لسنة 2013 والمقيده برقم 1452كلى شمال سوهاج بالسجن المؤبد [ شروع فى قتل ] .

> ,تمكن ضباط وحدة مباحث أخميم أحمد صابر أمين عبد الرحيم سن 23 عاطل – ويقيم بندر أخميم والسابق أتهامه في العديد من القضايا وبحوزته فرد روسي صنعه محلية حنفي محمود شرف الدين عبد الله سن 43 دبلوم تجارة ومقيم الحواويش البحريه – مركز اخميم والمطلوب في القضيه رقم 2086 جنح مركز اخميم لسنة 2013م برقم 367 كلي جنوب سوهاج ” سلاح ومقاومة سلطات ” غيابي مؤبد، وتم ضبط احمد محمد حنفي عباس ابو العلا سن 16 حاصل علي دبلوم تجارة ومقيم الحواويش البحريه – مركز اخميم ، عباس محمود عباس ابو العلا وشهرته حسن عباس سن 27 عامل ومقيم الحواويش البحريه – مركز اخميم

وفى مركز شرطة دار السلام تم ضبط بندقية بلجيكي اسرائيلي الصنع تحمل رقم 1225226 باللغة الانجليزية علي جسم السلاح حيازة المتهم طارق عبد الحكيم عبد الله احمد سن 25 عامل ومقيم اولاد سالم قبلي – مركز دار السلام .

وفى مركز شرطة طما تم ضبط بندقية الية 3 نظام عيار 7.62×39م مطموسة الارقام وكذا عدد ( 7 ) طلقة حية من ذات العيار حيازة المتهم / فتحى محمد فتحى محمد سن33 عامل ومقيم القرية بالدوير- مركز طما .

وفى قسم شرطة جرجا تم بندقية الية عيار 7.62×39م تحمل رقمm85 00576 باللغه الاجنبيه علي جسم السلاح حيازة المتهم / وليد شحاتة بدرى احمد سن26 عامل ومقيم الخلافية – مركز جرجا .

وفى مركز شرطة طهطا تم ضبط فرد روسي صناعه محليه حيازة المتهم صبري خلف الله عطيه سن 51 فلاح ومقيم الجريدات – مركز طهطا

> وفي مجال المخالفات المرورية عدد [ 533 ] مخالفة مرورية وفي مجال قضايا التموين عدد [ 16 ] قضية تموينية و فى مجال ضبط حالات الاشتباه تمكنت وحدة مباحث الاشتباه من ضبط عدد “21 ” أحكام متنوعة 0و في مجال تنفيذ الاحكام :-تم تنفيذ عدد ( 645 ) – فى مجال ضبط الاسلحه البيضاء وتم ضبط عدد( 2 ) قطعة سلاح ابيض بعدد ( 2 ) قضيه (قسم ثان سوهاج) 0 تــــم اتخاذ الإجراءات القانونيــــة قبل المضبوطين .