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مصرع 22 شخصا في انفجار خط أنابيب نفطي بالصين

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مصرع 22 شخصا في انفجار خط أنابيب نفطي بالصين مصرع 22 شخصا في انفجار خط أنابيب نفطي بالصين

لقي 22 شخصا على الاقل مصرعهم اليوم اثر انفجار خط انابيب للنفط بعد تسرب النفط منه واندلاع حريق في مدينة تشينغداو الساحلية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وذكرت وكالة الانباء الصينية “شينخوا” ان الحادث وقع في الساعة العاشرة والنصف صباحا “الثانية والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش” عند محاولة العاملين اصلاح تسرب خط الانابيب الذي بدأ منذ الساعة الثالثة فجرا مبينة ان ملكية خط الانابيب تعود لشركة ساينوبك اكبر شركة لتكرير النفط في الصين.

واشارت “شينخوا” الى ان الرصد البيئي اظهر ان تركيز المواد السامة في الهواء دون المعيار الوطني مضيفة ان المحلية دعت المواطنين الى التزام الهدوء.

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