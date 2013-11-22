محمد الشرقي يفتتح «فوق صوتيات القلب»

افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة امس فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر فوق صوتيات القلب والتقنيات الحديثة لتشخيص أمراض القلب، بمشاركة 450 طبيبا متخصصا بأمراض القلب من مختلف دول العالم يمثلون 37 دولة أجنبية وعربية.

نظمت المؤتمر الذي أقيم بفندق كونكورد بالفجيرة منطقة الفجيرة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، الذي يعد الأول من نوعه في تخصص صوتيات القلب والتقنيات الطبية الحديثة لتشخيص أمراض القلب بدولة الإمارات ودول الشرق الأوسط.

ناقش المؤتمر اخر المستجدات العالمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار الدكتور اسامة المهدي استشاري القسطرة القلبية في مستشفى الفجيرة إلى ان هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل التزايد المستمر لأعداد المصابين بأمراض القلب على مستوى العالم وهو الأمر الذي يتطلب المتابعة والاطلاع المستمر على المستجدات العالمية في مجال تشخيص هذه الأمراض وعلاجها.

وقال ان المؤتمر سيعرض بالفيديو أهم العمليات وأحدثها في مجال القلب، وقام باجرائها أهم أطباء العالم، للاستفادة منها والاطلاع على تفاصيلها.

واوضح الدكتور محمد عبدالله بن سعيد مدير منطقة الفجيرة الطبية أن استضافتهم لهذا الحدث المهم يجعلهم يطلعون على أهم النجاحات التي تحققت في مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب، وهي فرصة جيدة لتبادل المعرفة والتعرف على اخر ما توصل اليه العلم الحديث والاستفادة من الخبرات المشتركة في رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

مشيرا إلى ان دولة الامارات حققت انجازات كبيرة على صعيد تشخيص أمراض القلب والشرايين وعلاجها باستخدامها افضل التقنيات العالمية المتطورة.

وتم بعد ذلك افتتاح المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه عدد من الشركات المتخصصة في الأجهزة الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج أمراض القلب، حيث استمع ولي عهد الفجيرة لشرح مفصل عن اهم التقنيات الحديثة لعلاج وتشخيص أمراض القلب.