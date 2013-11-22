أخبار عاجلة

اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة" -
بعد 10 وقائع.. حل لغز سرقة مساكن أكتوبر -
مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري -
"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين -
"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور -
سامح عاشور: نُجهز للطعن على دستورية تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين -
القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا -
إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو» -
ملخص مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
القبض على هارب من المؤبد أعلى "دائري الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد الشرقي يفتتح «فوق صوتيات القلب»

Google+ Print
محمد الشرقي يفتتح «فوق صوتيات القلب» محمد الشرقي يفتتح «فوق صوتيات القلب»

افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة امس فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر فوق صوتيات القلب والتقنيات الحديثة لتشخيص أمراض القلب، بمشاركة 450 طبيبا متخصصا بأمراض القلب من مختلف دول العالم يمثلون 37 دولة أجنبية وعربية.

نظمت المؤتمر الذي أقيم بفندق كونكورد بالفجيرة منطقة الفجيرة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، الذي يعد الأول من نوعه في تخصص صوتيات القلب والتقنيات الطبية الحديثة لتشخيص أمراض القلب بدولة الإمارات ودول الشرق الأوسط.

ناقش المؤتمر اخر المستجدات العالمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار الدكتور اسامة المهدي استشاري القسطرة القلبية في مستشفى الفجيرة إلى ان هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل التزايد المستمر لأعداد المصابين بأمراض القلب على مستوى العالم وهو الأمر الذي يتطلب المتابعة والاطلاع المستمر على المستجدات العالمية في مجال تشخيص هذه الأمراض وعلاجها.

وقال ان المؤتمر سيعرض أهم العمليات وأحدثها في مجال القلب، وقام باجرائها أهم أطباء العالم، للاستفادة منها والاطلاع على تفاصيلها.

واوضح الدكتور محمد عبدالله بن سعيد مدير منطقة الفجيرة الطبية أن استضافتهم لهذا الحدث المهم يجعلهم يطلعون على أهم النجاحات التي تحققت في مجال تشخيص وعلاج أمراض القلب، وهي فرصة جيدة لتبادل المعرفة والتعرف على اخر ما توصل اليه العلم الحديث والاستفادة من الخبرات المشتركة في رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

مشيرا إلى ان دولة الامارات حققت انجازات كبيرة على صعيد تشخيص أمراض القلب والشرايين وعلاجها باستخدامها افضل التقنيات العالمية المتطورة.

وتم بعد ذلك افتتاح المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر الذي تشارك فيه عدد من الشركات المتخصصة في الأجهزة الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج أمراض القلب، حيث استمع ولي عهد الفجيرة لشرح مفصل عن اهم التقنيات الحديثة لعلاج وتشخيص أمراض القلب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه