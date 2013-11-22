ارتفاع مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي.. ورأسمالها يرتفع 8 مليارات جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي (إيجي إكس 30) خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 68ر3 % ليصل إلى 6457 نقطة، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) ارتفاعا بنسبة 02ر1% ليغلق عند 536 نقطة.

> وكذلك ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ارتفاعا بنسبة 6ر1% مغلقا عند مستوى 896 نقطة، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 20) بنسبة 96ر3% مغلقا عند مستوى 7538 نقطة.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية – الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بقيمة 8 مليارات جنيه ليسجل 9ر414 مليار جنيه.

وعلى صعيد التداولات فقد سجلت قيمها 3ر4 مليار جنيه خلال الأسبوع من خلال تداول نحو 6ر1 مليار ورقة منفذة على 145 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 888 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغت قيم التداولات فيها 8ر42 مليون جنيه من خلال تداول 6ر11 مليون ورقة منفذة على 4792 عملية خلال الأسبوع، وأوضح أن سوق الأسهم استحوذت على 41ر80 فى المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 59ر19 فى المائة.

> ولفت التقرير الى استحواذ المصريين على 96ر84% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 96ر7% والعرب على 08ر7% بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 20ر103 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 18ر75 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

> يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 55ر1 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافي بيع قدره 54ر250 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير أن المؤسسات استحوذت على 65ر39% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35ر60%، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 47ر73 مليون جنيه هذا الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 715 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 700 ألف سند تقريبا.

أ.ش.أ