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هل تخلّت Miley Cyrus عن حاجبيها؟

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هل تخلّت Miley Cyrus عن حاجبيها؟ هل تخلّت Miley Cyrus عن حاجبيها؟

بعد أن كانت نجمة الأطفال المفضّلة في Disney، تحوّلت المشاكسة Miley Cyrus إلى نجمة بوب، بشعر قصير وأوشام في كل جسدها، لتظهر أخيراً من دون حواجب.
فبعد أن قامت Cyrus البالغة من العمر20 عاماً بصبغ حاجبيها باللون الأشقر الفاتح، ظهرت وكأنّها من دون حواجب في صورة نشرتها المغنية Lily Allen، وهي من أشدّ المعجبين بـCyrus، فيما ظهرت بصورة أخرى جمعتها بعارضة الأزياء Miranda Kerr.
وعلى ما يبدو، فإنّ صداقة قويّة تجمع Cyrus بعارضة الأزياء Miranda البالغة من العمر30 عاماً، إذ نشرت العارضة الصورة التي تجمعهما سوياً على حسابها الشخصيّ في instagram، وكتبت: "مع الرائعة Cyrus".

 

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