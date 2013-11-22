طولان يبحث الأمور المالية مع الزمالك

(أ ش أ) كشف حلمي طولان المدير الفني للزمالك عن جلسة ستجمعه يوم السبت المقبل عقب المباراة الودية أمام فريق مصر للمقاصة مع طارق جبريل أمين الصندوق.

أوضح طولان - فى تصريح مساء الخميس لموقع النادى - قائلا: "الجلسة سيتم خلالها التباحث بشأن الأمور المالية الخاصة بفريق الكرة وغيرها من الملفات التي تهم اللاعبين والجهاز الفني".

أشاد المدير الفني بالجلسة التي جمعته اليوم بالدكتور كمال درويش رئيس النادي وطارق جبريل وتم خلالها مناقشة كافة الأمور التي تخص الفريق وسيتم استكمال الحديث حولها يوم السبت المقبل .

وأعرب عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الشكر للكابتن أيمن يونس عضو المجلس والمشرف العام على الكرة بالنادي لتفهمه وجهة نظر اللاعبين في ضرورة الحصول على التقدير المناسب بعد الفوز ببطولة كأس مصر.

أكد الحارس "أيمن يونس استمع لوجهة نظر اللاعبين اليوم خلال الجلسة التي عقدها معهم، وتم الاتفاق على مكافآت الكأس ، وحصل اللاعبون على جزء منها على أن يتم صرف الجزء المتبقي خلال الفترة المقبلة".