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عمر جابر يتلقى عرضا من سسكا موسكو

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عمر جابر يتلقى عرضا من سسكا موسكو عمر جابر يتلقى عرضا من سسكا موسكو

تلقى عمر جابر لاعب وسط الزمالك عرضا من أحد وكلاء اللاعبين للانتقال إلى سسكا موسكو الروسي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الزمالك قد تلقى عرضا من فالنسيان الفرنسي، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب خلاف حول المقابل المادي الذي يريده الأبيض نظير إعارته.

وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اتصالات مكثفة جرت بين عمر جابر والوسيط في الصفقة، ورحب اللاعب بالعرض خاصة بعد توقف صفقة فالنسيان.

وكان مجلس إدارة الزمالك والجهاز الفني قد أعلنا عن الموافقة على رحيل عمر جابر في يناير المقبل بناء على رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي مبكرا.

ويحتل سسكا موسكو المرتبة الرابعة في جدول الدوري الروسي بعد 16 جولة.

يذكر أن عمرو زكي هو أول لاعب مصري يحترف في روسيا وكان في نادي لوكوموتيف موسكو، إلا أنه لم يتأقلم بسبب برودة الطقس.

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