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العاهل المغربي يلتقي أوباما بواشنطن لبحث قضية الصحراء الغربية

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العاهل المغربي يلتقي أوباما بواشنطن لبحث قضية الصحراء الغربية العاهل المغربي يلتقي أوباما بواشنطن لبحث قضية الصحراء الغربية

يلتقي العاهل المغربي محمد السادس اليوم الجمعة بالبيت الأبيض، الرئيس باراك أوباما بهدف إعادة تنشيط العلاقات بين البلدين وتقديم الدعم المعنوي لجهود المغرب في مواجهة عنف المجموعات المتشددة والمقاربة المغربية لقضية الصحراء الغربية.

وأجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الخميس بمقر إقامته بواشنطن محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ووزير الدفاع تشاك هاغل في إطار زيارة عمل رسمية يقوم بها الملك إلى الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي إن مباحثات العاهل المغربي تناولت تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، فضلا عن مواصلة تنسيق التشاور حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصف حسن طارق، القيادي المعارض في الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الزيارة بالمهمة، مبرزا أن أهميتها تتجلى في تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأشار طارق إلى أن الزيارة تأتي في ظروف خاصة تعرفها القضية الوطنية، أي قضية الصحراء، مبرزا أن الهدف منها إبلاغ الصوت المغربي إلى القوى الأساسية التي لديها حضور كبير داخل المشهد المؤسساتي العالمي والأمم المتحدة.

 

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