بالصور .. إلغاء امتحانات هندسة عين شمس بعد إضراب الطلاب

قررت هيئة التدريس بكلية هندسة جامعة عين شمس إلغاء امتحان مادة خرسانة قسم مدني المرحلة الثانية لإمتناع الطلبة عن الحضور صباح اليوم .

كما نظم طلاب كلية هندسة مسيرة داخل أسوار الكلية بعد إلغاء الامتحان ، وقال الطلاب بعد إلغاء الإمتحان على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) “انتصرت إرادة الطلاب .. تم إلغاء امتحان اليوم” .

فيما أشار الطلاب في احتجاجاتهم اليوم إلى الطلاب المقبوض عليهم الفترة الماضية طارق حسين عبدالجليل أثناء مشاركته في مسيرة ، و حمزة حمادة داخل محطة المترو أثناء توجهه إلي المنزل تحت دعوى تعطيل حركة القطارات ، مؤكدين أنهم لن يمتحنوا حتى الافراج عن زملائهم ، وإن الإضراب هو الوسيلة السلمية المشروعة لفرض الآراء دون صدام أو عنف ” .

وقد دعا إتحاد طلاب الكلية أمس بالاضراب عن حضور امتحان اليوم وقال ” مش مطلوب منَّك غير إن أنتَ تروح قدَّام مَقَر لجنتَك وتقف.. تمسك يافطة أو ورقة أو أى حاجة تعبَّر فيها عن سبب إضرابَك عن الامتحان .. وصَّل لغيرَك أنتَ ليه مُضرِب.. قول له انك مش كسلان أو متخاذل.. قول له إن كرامة الانسان عمرها مبتتقاس بدرجات الامتحان ” ، مطالبا “ بالنسبة للطلبة اللى معندهاش امتحان بُكرة فَوجودك فى الكلية برضه مُهم.. محتاجينك تساند زمايلك اللي هتُضْرِب بكرة تجمّعنا الساعه 8 صباحا قدّام مبنى خرسانة ” .