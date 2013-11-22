الجيش الثالث يكثف التأمين بقناة السويس ونفق أحمد حمدي



> كثفت قوات الجيش الثالث الميدانى بالتنسيق مع الشرطة المدنية تواجدها صباح اليوم الجمعة أمام جميع المنشآة الحيوية بالسويس كأجراء احترازي استعدادا لتظاهرات اليوم الجمعة الذى يدعوا لها جماعة الأخوان فى أطار سلسلة تظاهراتهم التى انطلقت عقب عزل محمد مرسي من منصبه كرئيس للبلاد .

تم تكثيف التواجد وتشديد إجراءات التأمين بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدى ومعدية المجرى الملاحى للقناة وكمية 109 و61 بطريق السويس القاهرة الصحراوى و الكمائن الحدودية بطريق السويس الإسماعيلية والعين السخنة .

كما كثفت عناصر التأمين الإجراءات فى التفتيش على السيارات القادمة من وإلى السويس عن طريق سيناء والقاهرة وتفتيش جميع المارة والركاب والسيارات بشكل دقيق لمنع تهريب اى مخالفات قانونية من مواد مخدرة أو أسلحة وضبط أى عناصر إرهابية أو خارجة عن القانون .