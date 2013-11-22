ننشر أهم الأخبار المتوقّعة من "اليوم السابع" اليوم الجمعة

* القاهرة.. تشارك الجبهة الوطنية لبناء مصر، فى تظاهرة أمام مقر الأمن الوطنى بمدينة نصر لتأبين شهيد الإرهاب والغدر المقدم محمد مبروك، ودعما لجهاز الأمن الوطنى.

* الرباط.. يتوجه العاهل المغربى الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة فى زيارة من المقرر أن يجتمع خلالها فى البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، فى أول لقاء بينهما منذ أن تولى أوباما رئاسة الولايات المتحدة.

* بغداد.. أعلنت اللجان التنسيقية للحراك الشعبى فى محافظة الأنبار العراقية إغلاق جميع مساجد المحافظة اليوم احتجاجا على عمليات اعتقال طالت ضباطا سابقين فى الجيش وناشطين فى الحراك الشعبى، وأشارت إلى أن عملية إغلاق المساجد ستعقبها تظاهرات تندد بالاعتقالات.

* فيينا.. ينظم الاتحاد العام للمصريين فى النمسا المهرجان الثقافى الفنى المصرى بالتعاون مع المفوضية العليا للمصريين فى الخارج والتجمع الدولى القبطى وجمعية الأخوة المصرية العربية الدولية، وذلك تحت شعار "مصر بلد الشمس والحضارة".

* سول.. يجرى المبعوث الخاص بالسياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية جلين ديفيس مباحثات فى كوريا الجنوبية، حول شروط استئناف المحادثات السداسية الخاصة بنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

* بورسعيد.. يتفقد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل اليوم عددًا من المشروعات البترولية والتنموية بمحافظة بورسعيد.