عبد ربه منصور: "القاعدة" بدأت الهجرة من اليمن.. وتقوم بدور فى سوريا

أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى أن نشاط تنظيم "القاعدة" فى اليمن بدأ فى الانحسار مقارنة بعامى 2011 و2012، بفضل جهود السعودية ودول الخليج.

وقال هادى، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها فى عددها الصادر اليوم الجمعة، إن عناصر "القاعدة" اختارت الهجرة عن اليمن بعد الحملة الأمنية الشرسة التى شنت ضد قواعده فى محافظة أبين.

وأضاف أن عناصر التنظيم "فضلوا الهجرة إلى دول مثل سوريا ومصر وليبيا والمغرب العربى حيث تعيش هذه الدول اضطرابات".

وتابع: "المعركة مستمرة والتحدى كبير وندعو المجتمع الدولى إلى تعاون لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار العالم".

ورأى هادى أن القمة العربية-الأفريقية فى الكويت خرجت بنتيجة مهمة تتعلق بمسألة القضاء على القرصنة والإرهاب بكل أنواعهما وكذلك أهمية التنسيق الأمنى بين جميع الدول العربية والأفريقية.

وحول هجرة الأفارقة إلى اليمن، قال هادى: "عقدنا فى اليمن منذ عدة أيام مؤتمرا حول الهجرة ودوافعها والضرر الذى يلحق بالدول المستقبلة لها شاركت فيه دول مجلس التعاون الخليجى والمنظمات الدولية وجمعيات تعمل فى مجال الهجرة".

>