بياف: إليسا نجمة المهرجان وزياد الرحباني يفاجىء الحاضرين

على الرغم من الأوضاع الأمنية المتوترة التي تشهدها العاصمة اللبنانية، وحالة الحداد غير المعلن إثر انفجاري السفارة الإيرانية في بيروت، أصر القيمون على مهرجان BIAFعلى عدم تأجيله، للتأكيد على استمرار الحياة، رغماً عن كل مظاهر الإرهاب الذي يضرب المنطقة منذ ثلاث سنوات.

كوكبة من النجوم

ازدحمت صالة البافيون في مجمع "البيال" وسط بيروت بالنجوم والصحافيين، حيث نجح القيمون على المهرجان في تحقيق نجاح كبير، وتمكنوا من جمع كوكبة مهمة وكبيرة من النجوم، بعد أن أهدوا دورة المهرجان الرابع للأخوين عاصي ومنصور الرحباني بحضور الفنان الكبير زياد الرحباني الذي فوجىء الحاضرين بوجوده سيما وأنه اعتاد على عدم الظهور في المناسبات العامة باستثناء بعض المناسبات السياسية.

إليسا: من داس على قدمي؟

نجمة BIAF هذا العام كانت الفنانة إليسا، التي خطفت الأضواء لدى حضورها، وكانت ودودة مع الصحافة، وحرصت على البقاء في الحفل إلى حين انتهائه، رغم أن البعض همس أن القيمين على المهرجان أجلوا تكريمها إلى نهاية الحفل، لضمان بقائها حتى نهايته، كي لا تغادر عند إستلامها لجائزتها كما حصل في العام الأول مع الفنانة هيفا وهبي التي غادرت في أول الحفل فور استلام جائزتها.

إليسا التي وصلت مبكرة، تعرضت لموقف محرج، إذ داس أحد المصورين على فستانها الأنيق، فقالت ممازحة "من داس على قدمي"، وبدا واضحاً أنها كانت "أسعد واحدة" في هذه الليلة، والإبتسامة لم تفارق وجهها طيلة الحفل".

وعند إستلامها لجائزتها قالت "شاهدت على "تويتر" فيديو لصبية تدعى حنين وهي مكفوفة واكتشفت كم هي متأثرة بي وتستمع لأغنياتي وأنا ملهمتها في كتابتها للشعر، فأفرحني هذا الأمر، وأعتبر تكريمي اليوم مهم جداً في بلدي لبنان." وتابعت تقول "نريد أن نعيّد إستقلالاً حقيقياً في بلد حرّ".

كما شكرت إليسا مدير أعمالها السيد أمين أبي ياغي والله على ما هي عليه اليوم.

حسين الجسمي: لا مستحيل لبيروت

الفنان حسين الجسمي عبرّ لـ"سيدتي نت" عن سعادته بهذا التكريم من بيروت الحبيبة، ولدى إستلامه جائزته غنى من دون موسيقى أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز، وأضاف "كل شيء لحبيبتي بيروت غير مستحيل".

عابد فهد: نشف ريقي

تحلق الصحافيون حول الممثل القدير والمحبوب عابد فهد الذي لم يبخل في إعطاء التصاريح لكل الوسائل الإعلامية، وبدا واضحاً تواضعه وحبه للجميع وقال ممازحا: "نشف ريقي على قد ما تكلمت"، وأمل في حديث لـ"سيدتي نت" أن تحل الأزمة في سوريا وقال إنه يهدي هذا التكريم لبلده، وأنه بصدد التحضير لمسلسل لبناني_سوري وأيضا مسلسل آخر لبناني_مصري_سوري سيتم الكشف عنهما قريباً.

يسرا: اللبنانيون قدوة لي

الممثلة المصرية يسرا عبّرت لـ"سيدتي نت" عن سعادتها بهذا التكريم، ودعت الجميع لأن ينسى الحروب وأن يتذوقوا الفن الجميل لأننا بتنا بحاجة ماسة إلى الهدوء والإستقرار.

ورداً على سؤال عن تأييدها لأن يبدي الفنان رأيه بالسياسة قالت: "أنا لست ضد هذا الأمر، ولكن على الفنان أن يكون واع في كلامه وأن لا ينزلق في أفكاره إلى أمور تجلب له المتاعب والمشاكل مع جمهوره".

ولدى إستلامها جائزتها قالت: "تعلمت من لبنان الصمود وكنت أتساءل كيف تحمّل اللبنانيون الحروب الطويلة على مدار أكثر من عشرين عاما، وعندما مررنا بهذا الأمر عرفت معنى حبهم للحياة وبأن الحياة يجب أن تستمر مهما حصل واعتبر اللبنانيين قدوة لنا في النضال".

نادين الراسي: أستحق هذا التكريم

الممثلة نادين الراسي اعتبرت في حديث لـ"سيدتي نت": أنها تستحق هذا التكريم بعد التعب الذي عانت منه لوصولها إلى هذه النقطة، مشيرة إلى أن للنجاح طعم خاص، لاسيما حينما يشعر الشخص بأن هناك من يلتفت لهذا الأمر". وأملت عند إستلامها لجائزتها أن تبقى بصحتها لتقدم المزيد من الأدوار التي يحبها الجمهور وهي الوحيدة التي شكرت الصحافة والنقاد على وقوفهم إلى جانبها لتتعلم من أخطائها وتطور أداءها.

علي جابر: لا شيء بيني وبين نجوى

العميد علي جابر رأى أن تكريمه هو فخر له وقال "جميل أن يكرم الإنسان في بلده، لا سيما وأنني أمضيت وقتاً طويلا في الخارج وبعيداً عنه".

ورداً على سؤال، عن العلاقة التي تربطه بنجوى كرم وهل هناك من خلاف كما يظهر في معظم الأحيان قال: "نجوى أخت وصديقة ولا خلاف بيننا، ولا يمكن حصوله فنحن متفقان جداً رغم تفاوت الأراء في بعض الأحيان".

المزيد من المكرمين وتفاصيل أكثر عن الحفل تتابعونه من خلال فيديو مصور قريباً على "سيدتي نت".