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تكليف الجمعيات الزراعية العامة بإبرام عقود توريد القمح مع الفلاحين

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تكليف الجمعيات الزراعية العامة بإبرام عقود توريد القمح مع الفلاحين تكليف الجمعيات الزراعية العامة بإبرام عقود توريد القمح مع الفلاحين

قال الدكتور عبد الحميد شحات، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إنه تقرر تكليف الجمعيات الزراعية العامة الثلاث، وهى الائتمان والإصلاح والاستصلاح الزراعى، بإبرام عقود ثلاثية بينها وبين الفلاح لضمان توريد محصول القمح الذى يتم زراعته الموسم الجديد لصالح الدولة مقابل توفير التقاوى عالية الإنتاجية ومزايا أخرى للمزارعين الملتزمين.

وقال شحاتة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، طالب الجمعيات الزراعية بمساعدة الحملة القومية للقمح لضمان نجاحها فى عملها، لزيادة الإنتاج الكلى وتحقيق أعلى عائد للفلاح، وتحقيق خطة الدولة من زيادة معدلات التوريد لصالحها عن طريق بنك التنمية الزراعى والشون والصوامع والمطاحن، مؤكدا أن هذه الإجراءات تضمن تحقيق طموحات الفلاح المصرى وأهداف الدولة من تطوير القطاع الزراعى، ومنظومة تسويق المحاصيل.

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