مسيرة لجماعة الإخوان عقب صلاة الجمعة بالإسماعيلية

تنظم جماعة الإخوان مسيرة عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد الصحابة بمنطقة الغابة بحى السلام، ومسجد الصالحين بشارع شبين الكوم، وتطوف المسيرة عددا من الشوارع بالمنطقة الخامس.

وفى نفس السياق أكدت مصادر أمنية أن قوات الأمن سوف تكثف من تواجدها داخل قطاعات المحافظة وتقوم بتأمين المنشآت الحيوية داخل المحافظة ومواصلة تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس بالتنسيق مع القوات المسلحة، وذلك تحسبا لوقوع أى أحداث عنف أثناء مسيرات الإخوان اليوم الجمعة، خاصة بعد الأحداث التى شهدتها المحافظة أمس الخميس، والتى انتهت باستشهاد معاون مباحث قسم ثالث الملازم أول أحمد أبو دومة.