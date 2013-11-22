بالصور.. تأبين خيرى المغازى عميد كلية التربية السابق بكفر الشيخ

نظمت كلية التربية جامعة كفرالشيخ حفل تأبين الأستاذ الدكتور خيرى المغازى عميد الكلية السابق، والذى وافته المنية يوم 13 أكتوبر الماضى، وحضر الحفل الأستاذ الدكتور ماجد عبدالتواب القمرى رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد أبو والى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور إبراهيم محمد أمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور السيد محمد حجازى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والسادة عمداء ووكلاء الكليات، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بمشاركة أسرة الفقيد الدكتور خيرى المغازى.

وأثنى الحاضرون على دماثة خلق وعلم الدكتور خيرى المغازى، وكيف استفادوا وتعلموا منه حسن الخلق والتواضع، وتحدثت السيدة منى الجندى زوجة الفقيد عن الطباع الشخصية وفترة مرضه الأخيرة بما حملته من تدهور سريع فى صحته، وأكدت على حسن طباعه وهدوئه الشديد فى التعامل مع الأسرة، وحبه لعمله وتلامذته وزملائه، ورثى الفقيد العديد من طلابه المحبين لعلمه.

وقام الأستاذ الدكتور ماجد عبدالتواب القمرى بتكريم أسرة الفقيد تخليداً لاسمه، ووافق مجلس الجامعة بجلسته رقم (98) بتاريخ 28 أكتوبر الماضى على إطلاق اسم الأستاذ الدكتور خيرى المغازى على مدرج رقم (2) بكلية التربية، وذلك تقديرا وإعزازا لتاريخه المهنى.