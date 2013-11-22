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قوافل طبية وسكانية تجوب القرى المحرومة بالمنيا

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قوافل طبية وسكانية تجوب القرى المحرومة بالمنيا قوافل طبية وسكانية تجوب القرى المحرومة بالمنيا

صرحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، بأنه يتم تنظيم قوافل طبية فى مختلف التخصصات لتقديم خدمات علاجية متنقلة يومى الأحد والاثنين من كل أسبوع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر فى 6 قرى، هى "جبل الطير القبلية وعمار إدريس بمركز سمالوط، شارونة بمغاغة، الشيخ شبيكة بملوى، الديابة بأبو قرقاص، الفرجانى ببنى مزار".

وأضافت، أنه تم تنفيذ 12 قافلة طبية فى كل التخصصات بواقع يومين لكل قافلة، وبلغ عدد المترددين 19 ألفاً و631 بقرى المحافظة، والتى شملت قرى "أبو يعقوب ومنشية الدهب القبلية بمركز المنيا، دلجا والعمارية الشرقية بمركز ديرمواس، أسمنت والمطاهرة الشرقية بمركز أبوقرقاص، السلام والمتوكلين بمركز بنى مزار، ابجاج الحطب بمركز مطاى، الجهاد 4 النصر 6 بمركز العدوة، البلاعزتين بمركز مغاغة".

وفى مجال القوافل السكانية، أوضحت أنه تم خلال شهر ديسمبر الماضى تنظيم عدد 21 قافلة سكانية فى المناطق المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة فى تخصصات "أطفال وباطنة وأسنان وجلدية وصحة إنجابية ووسائل تنظيم الأسرة"، حيث ضمت 12 قرية بمركز المنيا و5 بسمالوط و3 بأبوقرقاص وقرية الروضة بملوى، وبلغ إجمالى عدد المترددين 5411 شخصاً.

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