استشارى نفسى: الإصابة بالاكتئاب ترجع لعوامل وراثية

يقول الدكتور جميل صبحى، استشارى الأمراض النفسية والعصبية، إن أسباب الاكتئاب عوامل وراثية، وتلعب الوراثة دورًا كبيرًا فى ظهور مرض الاكتئاب، فالطفل المكتئب غالباً ما يكون أحد والديه، أو كلاهما أو بعض الأقارب مصاب بالمرض.

وأشار صبحى إلى أن أهمية العلاقة بين الوالدين والطفل، حيث يصاب الطفل بالاكتئاب نتيجة العلاقة السيئة مع أحد الوالدين، خصوصًا إذا كان أحد الوالدين مصابا باكتئاب، فالأب المكتئب لا يتفاعل مع أسرته ويكون سلبياً ومنعزلاً، أما الأم المكتئبة فى الغالب تهتم بالطفل اهتماماً مبالغًا فيه، مما يؤثر على حياته الاجتماعية.

لذلك تعتمد الصحة النفسية للطفل على البيئة التى ينشأ فيه، وعلى نوع العلاقة بينه وبين والديه وأصدقائه، حيث أن الدراسات أثبتت أن الطفل المكتئب غالباً ما يكون قد تعرض للضرب أو الإهمال من قبل والديه.

وأضاف، أن هناك أسبابًا اجتماعية للاكتئاب يكون فيها نتيجة مشاكل اجتماعية وضغوط نفسية، مما يؤثر على الطفل وعلى قدرته على التكيف، وتكوين علاقات اجتماعية سليمة، وتزداد نسبة الاكتئاب إذا كان هناك انفصال أو طلاق أو وفاة أحد الوالدين، أو مشاكل أسرية دائمة.

أما من الناحية السلوكية، أكد صبحى أن بعض الآباء لا يشجعون أبناءهم بالكلام، أو المكافأة عند تعلم شىء جديد، أو اكتساب مهارة جديدة مما يؤدى إلى الإصابة بأعراض الاكتئاب، وإحساس الطفل بالنقص ويكون الطفل سريع البكاء ومتوترًا دائماً.