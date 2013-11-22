والد طفلة السلطانة هيام:صور حملها لم تؤثر بي

قبل أيام، نشرت الممثلة التركية المقيمة في برلين مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، صورة جديدة برز فيه حملها بشكل واضح.

من جهة ثانية، لم تتراجع أوزيرلي عن تصريحاتها الساخنة التي كشفت فيها خذلان حبيبها السابق جان أتيش لها ورفضه حملها، حيث أكدت في تصريح جديد أنّها ستنجب مولودتها رغم أن الإحترام لم يعد موجوداً بينها وبين والد طفلتها القادمة.

جان أتيش وفي أوّل رد فعل له، أعرب للمقربين منه عن غضبه من هذه التصريحات التي لا تعتبر مفاجئة، وقال إنّ صورة مريم التي تظهر حملها لم تؤثر فيه بتاتاً.

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